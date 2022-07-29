انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الاخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.02 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2593 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 9.3 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 25.1 بالمائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 46.7 مليون دينار مقارنة مع 37.3 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغت 24 مليون سهم، نُفذت من خلال 21236 صفقة.





