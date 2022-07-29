الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

3 برامج لتسويق السياحة الأردنية في مونديال قطر

ترى بالعين المجردة فجر السبت.. ظاهرة فريدة في سماء بعض الدول العربية

الصحة تعلن أسماء مراكز فحص كورونا السبت

الملكة مهنئة بالعام الهجري الجديد: اللهم اجعله عام رحمة وسلام

السعودية تستقبل غداً أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج

الفلك الدولي: رؤية هلال شهر محرم من عمان بالعين المجردة - صور

الهجرة النبوية الشريفة: منعطف تاريخي أضاء حياة أمة

الخارجية تعزي بضحايا الزلزال في الفلبين

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

هل يؤثر رفع أسعار الفائدة على الرواتب ؟ .. خبير يجيب

الجمعة، 29-07-2022 09:32 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

720224122812203653811


الوكيل الاخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.02 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2593 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 9.3 مليون دينار مقارنة مع 7.5 مليون دينار الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 25.1 بالمائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 46.7 مليون دينار مقارنة مع 37.3 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغت 24 مليون سهم، نُفذت من خلال 21236 صفقة.



إقرأ ايضا
620f419e4236040bc8289c7c

روسيا: توقعات بأن تصل قيمة الصادرات الزراعية إلى 40 مليار دولار

قطر-1

قطر: 143 مليون دولار تداولات السوق العقاري في أسبوع

453e9fe9700d22f9be78c0808fdc16e8

تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة

616d06364236042d3049990b

تراجع أسعار النفط عالميا

1536977353

فرنسا وإسبانيا تشهدان تضخما هو الأعلى منذ عشرات السنين

720222810122168013804

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الجمعة

أخبار متعلقة
بورصة-عمان-780x470

مؤشر البورصة يرتفع في نهاية تعاملاته اليومية

7ad6a984-بورصة-عمان

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع