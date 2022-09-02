انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الاخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.57 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2542 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 27.9 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 429 بالمئة ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 139.6 مليون دينار، مقارنة مع 26.4 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 49.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 12163 صفقة.

