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الأربعاء، 26-05-2021 10:51 ص

انخفاض العجز المالي إلى 274 مليون دينار في المملكة

خمسينات


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية، إنّ البيانات المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بنحو 315 مليون دينار أو ما نسبته 12.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأضافت الوزارة، الأربعاء، أن الارتفاع جاء جراء ارتفاع الايرادات الضريبية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 141 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وبينت، أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بلغ ما مقداره 1851.7 مليون دينار مقابل 1571.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 280.4 مليون دينار او ما نسبته 17.8%، اضافة لارتفاع النفقات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 107.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.


وأشارت، إلى أن العجز المالي سجل انخفاضاً بحوالي 173 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 274 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وحسب الوزارة، بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية آذار/مارس 2021 نحو 807ر26 مليار دينار أو ما نسبته 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الحالي، مقابل ما نسبته 85.4% نهاية العام الماضي.


 




 

 


 

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