انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 116ر1 مليار دينار

الوكيل الإخباري - انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، بنسبة 5ر48 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وفقا للتقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.



وبحسب التقرير، تراجعت قيمة الفاتورة النفطية إلى 116ر1 مليار دينار لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2020، مقارنة مع 166ر2 مليار دينار في عام 2019.



وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى 364 مليون دينار، ديزل (سولار) 236 مليون دينار، زيوت التشحيم 20 مليون دينار، غازات نفطية 279 مليون دينار، أرواح النفط (بنزين) 215 مليون دينار.



يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة انخفضت لنهاية شهر تشرين الثاني لعام 2020، بنسبة 4ر12 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 958ر10 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 والبالغة 510ر12 مليار دينار.

اضافة اعلان



المصدر - بترا



