انخفاض الفاتورة النفطية 50.1% في 8 أشهر

الوكيل الإخباري - انخفضت الفاتورة النفطية للأردن حتى نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 50.1%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

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ووفقا للتقرير، تراجعت قيمة الفاتورة النفطية إلى 836.5 مليون دينار في نهاية آب/ أغسطس الماضي، مقارنة مع 1.667 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتصدر النفط الخام سلم مستوردات الأردن من المشتقات النفطية؛ ليصل إلى 307 ملايين دينار، والديزل (سولار) 183 مليون دينار، وزيوت التشحيم 12 مليون دينار، والغازات النفطية 192 مليون دينار، والبنزين 139 مليون دينار.



يشار إلى أن قيمة مستوردات الأردن انخفضت لنهاية شهر آب/ أغسطس من هذا العام بنسبة 15.3%؛ لتبلغ قيمتها 7.707 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 9.098 مليار دينار.



