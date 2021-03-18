انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة‎

الوكيل الإخباري-

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انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة.ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.وزادت التوقعات برفع الفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10% منذ منتصف فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.كما ارتفع التضخم -أيضا- بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ 0540 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.