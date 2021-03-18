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الخميس، 18-03-2021 09:19 ص

انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة‎

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الوكيل الإخباري- انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة.
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ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع الفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10% منذ منتصف فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

كما ارتفع التضخم -أيضا- بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ 0540 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.

 




 

 


 

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