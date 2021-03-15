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الإثنين، 15-03-2021 03:23 م

انخفاض المستوى العام لأسعار الأصول العقارية لعام 2020

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الوكيل الإخباري- انخفض المستوى العام لأسعار الأصول العقارية خلال عام 2020، بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة مع مستواه المسجل خلال عام 2019.

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وعزا البنك المركزي في بياناته، هذا الإنخفاض إلى أنه جاء محصلة لانخفاض مؤشر أسعار الأصول السكنية بنسبة 20 بالمئة، ومؤشر أسعار الأصول غير السكنية بنسبة 0.7  بالمئة ، وفي الوقت نفسه ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي بما نسبته 1.2 بالمئة.


وبحسب بيانات البنك المركزي، أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية على مستوى المحافظات تباينا في أدائه، إذ كانت محافظة معان الأعلى ارتفاعا في هذا المؤشر بنسبة 6 بالمئة، تلتها محافظة مأدبا بنسبة 4 بالمئة، بينما كانت محافظة الكرك الأقل ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة.


يشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية يستند على مؤشرات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، السكنية وغير السكنية والأراضي، اعتمادا على البيانات الواردة من دائرة الأراضي والمساحة، والتي تستند على تقييم أسعار مختلف أنواع الأصول المعتمدة من قبل الدائرة لغايات استيفاء رسوم التسجيل.


 




 

 


 

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