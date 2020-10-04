انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 3.6%

الوكيل الإخباري - انخفض الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، بحسب النتائج الاولية للتقديرات الربعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

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وأظهرت التقديرات الأولية أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.



وتشير النتائج إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل بلغت نسبته -6.4%، ثم قطاع الانشاءات بمعدل بلغت نسبته -6.3%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -5.3%.



وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل الانخفاض المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2020 والبالغ -3.6%، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره -0.92 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره -0.80 نقطة مئوية من إجمالي معدل التراجع المتحقق، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره -0.58 نقطة مئوية.



