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الأربعاء، 06-07-2022 07:43 ص

انخفاض توريدات النفط الروسي للولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أشارت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن توريدات النفط الروسي تقلصت في أبريل الماضي إلى السدس على أساس شهري.

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وتشير بيانات الوزارة إلى أن روسيا تراجعت من المرتبة السادسة إلى الـ 18 في ترتيب مصدري النفط إلى الولايات المتحدة.


وحسب معطيات وزارة الطاقة، فإن كندا لا تزال أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها أكثر من 110 ملايين برميل من النفط، أي نحو ثلثي الواردات الأمريكية من النفط.


وقامت المكسيك بتوريد 17.962 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، والسعودية 12.397 مليون برميل.


وتقلصت توريدات النفط من جميع تلك الدول بنسب متفاوتة بين 12 و20%.
وازدادت توريدات النفط من كولومبيا بنسبة 10% (إلى 7.77 مليون برميل) ومن العراق بنسبة 13% (إلى 6.54 مليون برميل).

 

روسيا اليوم


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