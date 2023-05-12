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الجمعة، 12-05-2023 10:01 م

انخفاض جديد بمؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري - انخفضت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة تقريباً بعد تسجيل شركات كبرى خسائر متفاوتة.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 170 نقطة، ليصل إلى 33155 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) حوالي 30 نقطة ليصل إلى 4104 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 115 نقطة ليصل الى 12223 نقطة.


ومن الشركات التي سجلت خسارة: أبل وبوينغ وولت ديزني ومايكروسوفت ومن قطاع البنوك، بنك شيس منهاتن وبنك غولدن ساكس.


إلى ذلك، انخفض النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس" ليصل الى 70 دولاراً للبرميل الواحد.


بترا

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