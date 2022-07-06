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الأربعاء، 06-07-2022 07:48 م

انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - انخفض سعر بيع الذهب من عيار 21 قيراط، يوم الأربعاء، 80 قرشا، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، والإعلان عن تراجع أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر.

صباح الأربعاء، أعلنت النقابة أن سعر بيع الذهب من عيار 21، هو 36.3 دينارا للغرام الواحد، لكن تسعيرة النقابة في مساء الأربعاء حدد سعر البيع بـ 35.5 دينار.

وبالنسبة لعيار 24 قيراط، أصبح سعر بيع الغرام الواحد 42 دينارا، متراجعا من 42.8 التي أُعلنت صباحا.

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر الأربعاء، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن.

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