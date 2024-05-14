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الثلاثاء، 14-05-2024 11:54 ص

انخفاض جديد على سعر الليرة الذهبية في الأردن اليوم

ججج

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الثلاثاء انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 384 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 337 ديناراً.


ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2339 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.


وانخفض غرام الذهب اليوم 20 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.9 ديناراً للشراء منهم.


 




 

 


 

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