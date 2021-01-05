الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الثلاثاء، 05-01-2021 11:47 ص

انخفاض حجم التداول العقاري 26% العام الماضي

d3164625-ae46-45cf-ab4c-8d69f989d1ca


الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني العام الماضي، 3.418 مليارات دينارا أردنيا، بانخفاض بلغت نسبته 26%، مقارنة مع عام 2019، بحسب تقرير النشرة الشهرية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

اضافة اعلان

ووفق التقرير، جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 691 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان في المرتبة الثانية 393 مليون دينارا تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 362 مليون دينارا تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعا وبحجم تداول بلغ 323 مليون ديناراً تقريبا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191217133656637N0

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

main_image5e33110fb071f

%87 نسبة تراجع زوّار موقع جرش الأثري في 2020

ذهب-620x330-620x330

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

ذهب-2-1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

5ff32ce54c59b7589b5ed497

ليبيا تعيد تشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز

620201394930179062742

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

17.9% نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك المرخصة

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

789 مليون دينار صادرات لتجارة عمان في 11 شهرا

320202113151624796600

ارتفاع الطلب على الغاز والكاز بسبب الطقس

320202164051296363412

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب محليا

4202014213015951214091

34 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن