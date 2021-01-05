انخفاض حجم التداول العقاري 26% العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني العام الماضي، 3.418 مليارات دينارا أردنيا، بانخفاض بلغت نسبته 26%، مقارنة مع عام 2019، بحسب تقرير النشرة الشهرية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

اضافة اعلان



ووفق التقرير، جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 691 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان في المرتبة الثانية 393 مليون دينارا تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 362 مليون دينارا تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعا وبحجم تداول بلغ 323 مليون ديناراً تقريبا.



