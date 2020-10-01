الخميس 01-10-2020
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الخميس، 01-10-2020 02:40 م

انخفاض سعر خام دبي

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الوكيل الاخباري – قالت منصتا "ستاندرد آند بورز" و"غلوبال بلاتس" للتسعير، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط انخفض في سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2020.

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ووفقا للمصدران فإن سعر الخام بلغ 41.495 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي.


ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.


وغيرت "أرامكو" السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.


الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:



المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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