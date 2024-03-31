انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.444 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 343 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.201 ملايين برميل يوميا.



وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 244 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 8 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 252 ألف برميل يوميا.



كما أشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.652 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 525 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل338 ألف برميل يومياً.