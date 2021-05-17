انخفاض طفيف لأسعار البنزين عالميا في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أظهرت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيرا محدودا في الأسبوع الثاني من شهر أيار/مايو الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر أيار/مايو الحالي سعرا بلغ 69 دولارا للبرميل، مقابل 69.4 دولارا المسجل في الأسبوع الأول.



وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 628.6 دولارا، للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 638.3 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 1.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 645.8 دولار للطن مقابل 659.2 دولارا المسجل في الأسبوع الأول، وبنسبة انخفاض بلغت 2%.



وارتفع سعر الديزل من 539.4 دولارا للطن إلى 543.3 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، وارتفع سعر الكاز من 566.1 دولارا للطن إلى 567.9 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 375.6 دولارا للطن مقابل 385.5 دولارا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وبنسبة انخفاض بلغت 2.6%.



في المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/مايو إلى 480 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي الذي بلغ 537.5 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 10.7% .