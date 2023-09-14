انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تحولت أسعار الذهب عالمياً للانخفاض، بعدما كانت مرتفعة خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1927 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.07% إلى 1906 دولار للأوقية.



وينتظر المستثمرون اليوم، صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع للشهر الجاري.