انخفاض كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محلياً

الوكيل الإخباري-

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قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات إن سعر الأونصة شهد انخفاضاً كبيراً حيث وصل سعرها محلياً إلى 1245ديناراً.وأضافت النقابة اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الانجليزية في الأسواق المحلية بلغ 271 دينارا أما الرشادي 237 دينارا.واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت على انخفاض حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.80 دينار وعيار 24 عند 39.90 دينارا وعيار 18 عند 30.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.