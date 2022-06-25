انخفاض مستوردات الأردن من روسيا 61% ومن أوكرانيا 42% في الثلث الأول من 2022

الوكيل الإخباري - انخفض حجم مستوردات الأردن، من روسيا الاتحادية، في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري.



وبحسب التقرير، بلغت قيمة المستوردات من روسيا، خلال هذه الفترة 33.709 مليون دينار، مقارنة مع 86.752 مليون دينار للعام الماضي.

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في المقابل زاد حجم المستوردات من روسيا في شهر نيسان وحده، بنسبة 62%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.829 مليون دينار، مقابل 3.753 مليون دينار للعام الماضي.



ويستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).



الصادرات الوطنية إلى روسيا الاتحادية، انخفضت 10% في الأشهر الـ4 الأولى من العام، لتصل إلى 640 ألف دينار، مقارنة مع 712 ألف دينار للعام الماضي، في المقابل زادت في شهر نيسان وحده، بنسبة 446%، وبلغت 194 ألف دينار، مقارنة مع 36 ألف دينار للعام الماضي.



وعلى مستوى الثلث الأول، انخفض أيضا حجم المستوردات من أوكرانيا بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 26.778 مليون دينار، مقارنة مع 46.337 مليون دينار لعام 2021.