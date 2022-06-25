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السبت، 25-06-2022 09:16 ص

انخفاض مستوردات الأردن من روسيا 61% ومن أوكرانيا 42% في الثلث الأول من 2022

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الوكيل الإخباري - انخفض حجم مستوردات الأردن، من روسيا الاتحادية، في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المستوردات من روسيا، خلال هذه الفترة 33.709 مليون دينار، مقارنة مع 86.752 مليون دينار للعام الماضي.

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في المقابل زاد حجم المستوردات من روسيا في شهر نيسان وحده، بنسبة 62%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.829 مليون دينار، مقابل 3.753 مليون دينار للعام الماضي.

ويستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).

الصادرات الوطنية إلى روسيا الاتحادية، انخفضت 10% في الأشهر الـ4 الأولى من العام، لتصل إلى 640 ألف دينار، مقارنة مع 712 ألف دينار للعام الماضي، في المقابل زادت في شهر نيسان وحده، بنسبة 446%، وبلغت 194 ألف دينار، مقارنة مع 36 ألف دينار للعام الماضي.

وعلى مستوى الثلث الأول، انخفض أيضا حجم المستوردات من أوكرانيا بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 26.778 مليون دينار، مقارنة مع 46.337 مليون دينار لعام 2021.


وهبط حجم المستوردات من أوكرانيا، بنسبة 80%، في شهر نيسان مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 2.032 مليون دينار، مقارنة مع 10.010 مليون دينار.

الصادرات إلى أوكرانيا زادت بنسبة 59%، في أول 4 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 845 ألف دينار، مقارنة مع 532 ألف دينار للثلث الأول من العام الماضي.

وفي شهر نيسان، شهدت الصادرات الوطنية إلى أوكرانيا هبوطا بنسبة 100%، وبلغت قيمتها صفرا، مقارنة مع 24 ألف دينار في شهر نيسان من 2021.

أهم المستوردات الأردنية من أوكرانيا بحسب القيمة المستوردة للعام 2020 هي (الحبوب، الزيوت الحيوانية والنباتية، حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الكبريت) فيما أهم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا حسب القيمة المصدرة التمر المجفف.

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