انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا عند 1622 دولارا للأونصة عالميا .



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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضا في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 269 دينارا والرشادي 235 دينارا.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاءفي الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.60 دينارا وعيار 24 عند 39.70 دينارا وعيار 18 عند 30.00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.





