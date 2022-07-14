انخفاض ملحوظ على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انخفاض سعر الأونصة اليوم الخميس لتصل إلى 1718 دولارا.



وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن الإنخفاض الملحوظ على أسعار الذهب أثر اليوم على سعر الليرة محليا مبينا أنه بلغ سعر الليرة الانجليزي 280 دينار والليرة الرشادي 250.





وأضاف أن سوق الذهب المحلي في حالة إرباك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وامدادات الطاقة



وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

اضافة اعلان