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الإثنين، 25-04-2022 11:18 ص

انخفاض ملحوظ في أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري-   تواصل أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعها في ظل مخاوف اقتصادية بشأن تباطؤ الطلب على الخام وسط توقعات بتراجع الاقتصاد العالمي.

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وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.99% إلى 98 دولارا للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.01% إلى 102.37 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين.

وتتخوف الأسواق من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، إلى جانب مخاوف من تأثر الاقتصاد الصيني بعمليات إغلاق في الصين.

 

روسيا اليوم

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