انخفاض ملموس على أسعار القمح والذرة والقهوة عالمياً

الوكيل الإخباري -

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انخفضت أسعار القمح عالمياً، خلال التداولات الأخيرة، في البورصات العالمية، قبل الإغلاق، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.53% أمام سلة من العملات الرئيسية.وتراجعت أسعار القمح عالمياً بنسبة 0.90%، ما يعادل 5 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 575.75 دولار.ووفقا للبيانات، هبط سعر الذرة بنسبة 1.62%، ما يعادل 8 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 485.25 دولار.كما هبطت أسعار القهوة عالمياً بنسبة 2.66%، ما يعادل 4 دولارات، ليسجل الرطل مستوى 166.65 دولار.بالمقابل ارتفع سعر الكاكاو عالمياً بنسبة 1.61% ما يعادل 65 دولارا ليسجل الطن مستوى 4108 دولارات.