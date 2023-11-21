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الثلاثاء، 21-11-2023 12:51 م

انخفاض ملموس على أسعار القمح والذرة والقهوة عالمياً

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار القمح عالمياً، خلال التداولات الأخيرة، في البورصات العالمية، قبل الإغلاق، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.53% أمام سلة من العملات الرئيسية.اضافة اعلان


وتراجعت أسعار القمح عالمياً بنسبة 0.90%، ما يعادل 5 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 575.75 دولار.

ووفقا للبيانات، هبط سعر الذرة بنسبة 1.62%، ما يعادل 8 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 485.25 دولار.

كما هبطت أسعار القهوة عالمياً بنسبة 2.66%، ما يعادل 4 دولارات، ليسجل الرطل مستوى 166.65 دولار.

بالمقابل ارتفع سعر الكاكاو عالمياً بنسبة 1.61% ما يعادل 65 دولارا ليسجل الطن مستوى 4108 دولارات.

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