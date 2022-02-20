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الأحد، 20-02-2022 12:07 م

انطلاق أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بالمدينة المنورة.. غدًا

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الوكيل الاخباري-تنطلق غدًا الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة في المدينة المنورة، بمشاركة نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات. 

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ويعقد على هامش المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي الذي يتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودية، ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيص لها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال. 

 

وسيصاحب أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة معرض تعقد من خلاله ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم حول "ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة : الاتجاهات والفرص" و"ريادة الأعمال والممارسات الريادية المستدامة" و"التفكير التصميمي" و"الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي" و"التمويل التأسيسي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

 

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