انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق

الوكيل الاخباري - انطلقت في العاصمة السورية دمشق، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت شعار، "تشاركية لا تنافسية"، وبتنظيم من غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية.

اضافة اعلان



وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي الذي يترأس الوفد المشارك، إن المنتدى يشكل خطوة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.



وأضاف الكباريتي، أن المنتدى الذي يستمر 3 أيام ويشكل زخماً اقتصادياً مهماً لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين.



ويتخلل المنتدى الذي سيفتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، جلساتُ عملٍ تتعلق بالتبادل التجاري ولوجستيات النقل بين البلدين، والتعاون الصناعي والزراعي.

