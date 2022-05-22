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الأحد، 22-05-2022 09:14 ص

انعقاد مؤتمر إقليمي عن الطاقة المستقبلية في البحر الميت

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، روبرت هابك، السبت، تكثيف التعاون بين الحكومتين في مجال سياسة الطاقة وذلك في إطار برنامج الشراكة الأردنية الألماني في مجال الطاقة.

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ويستضيف كلا البلدين حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا (MEFED) الذي سيعقد يومي 8 و 9 حزيران 2022 المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت.


ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، كما سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، و الإسكوا، والمنظمة الدولية. وكالة الطاقة (EIA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ومرصد الطاقة المتوسطية (OME). ويدعم هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa)، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط (NUMOV)، ومبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية (NMI).


ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة وممثلين رفيعي المستوى في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، و سيناقشون معًا السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.

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