انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة

الوكيل الإخباري - واجه قادة الاتحاد الأوروبي في براغ انقسامات بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يواجهون تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي ومنح بلاده مزيدا من الأسلحة، في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين.



وقال زيلينسكي مخاطبًا القادة الأوروبيين عبر الفيديو، "يجب أن نكون أقوياء حتى نصرنا المشترك، للحفاظ على كل ما نقدره كثيرا".



وأضاف: "يجب أن نستثمر الآن في دفاعنا وأمننا وتعاوننا قدر الإمكان".



كما ناقش القادة سبل حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل في أعقاب التسريبات من خطي أنابيب الغاز الروسيين-الأوروبيين نورد ستريم اللذين تعرضا لعملية "تخريب".



لكن الخلافات الحادة حول كيفية معالجة أزمة الطاقة كانت محور الاهتمام الرئيسي، فقد تجادلت الدول الأعضاء حول أفضل السبل لمحاولة خفض الأسعار.



وتواجه أوروبا أزمة في الطاقة مع ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء بشكل كبير، بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الغاز نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي. ( وكالات )

