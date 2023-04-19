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الأربعاء، 19-04-2023 10:48 ص

"انقلب الميزان".. "بريكس" تتفوق على G7 بالاقتصاد العالمي

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الوكيل الإخباري - تتقدم دول مجموعة "بريكس" على دول مجموعة G7 من حيث إجمالي المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 2020، وفقا لتقارير وكالة "بلومبرغ" الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي.

وعلاوة على ذلك فإن هذا المنحى سيستمر كما يظهر من رسم بياني لوكالة "بلومبرغ"، وستوفر دول مجموعة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) 32.1% من النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي العام 2028 ستكون مساهمتها 33.6%.

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فيما ستوفر دول مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) 29.9% في العام 2023 و27.8% في العام 2028.


كذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصين ستقدم في السنوات الخمس المقبلة أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي العالمي وستكون حصتها ضعف حصة الولايات المتحدة.


ومن المتوقع أن تبلغ حصة الصين في نمو الاقتصاد العالمي 22.6% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي حتى العام 2028، وفقا لحسابات وكالة "بلومبرغ" تليها الهند بنسبة 12.9%، بينما ستقدم الولايات المتحدة 11.3%.

 

RT

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