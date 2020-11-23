انكماش أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو

الوكيل الاخباري- أظهر مسح اليوم الاثنين، أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو سجلت انكماشا حادا الشهر الجاري إذ أجبر تجدد إجراءات العزل العديد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات على إغلاق أبوابها مؤقتا.

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وأشار استطلاع لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إلى أن اقتصاد الكتلة في سبيله لتسجيل ركود مع اجتياح الموجة الثانية من فيروس كورونا أوروبا، لكن اليوم الاثنين قالت شركة "أسترازينيكا" إن لقاحها سيكون فعالا بنسبة 90 بالمئة دون أي آثار جانبية.



كذلك طورت شركتا "فايزر" و"مودرنا" لقاحين فعالين على ما يبدو، وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التفاؤل إزاء العام المقبل تحسن لأفضل مستوى منذ ما قبل الجائحة التي اجتاحت القارة.



ومع ذلك فان القراءة الأولية لمؤشر "آي اتش إس" ماركت المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، تراجعت إلى 45.1 نقطة في نوفمبر الجاري من 50.0 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.

المصدر: روسيا اليوم



