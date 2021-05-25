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الثلاثاء، 25-05-2021 12:01 م

انكماش الإقتصاد الالماني بنسبة تفوق التوقعات

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الوكيل الإخباري- أفادت بيانات، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشار مكتب الإحصاءات الاتحادي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

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هذا وأجرت وكالة "رويترز" استطلاع رأي، كشف عن انكماش بنسبة 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول، 3% على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوال الموسمية.


ولفتت "رويترز" إلى أن قيودا مرتبطة بفيروس كورونا، بددت الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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