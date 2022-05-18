الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 18-05-2022 09:17 ص

انكماش الاقتصاد الياباني بفعل زيادة التكاليف.. ومخاوف من تباطؤ على المدى الطويل

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الوكيل الاخباري- انكمش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ فصلين في الفترة بين يناير ومارس، إذ أثرت قيود مكافحة "كوفيد-19" سلبا على قطاع الخدمات، في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.

ويمثل هذا التراجع تحديا لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقا لجدول أعمال "الرأسمالية الجديدة" الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.

وكشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي 1% بين يناير ومارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاضه 1.8%.

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