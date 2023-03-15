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الأربعاء، 15-03-2023 11:54 ص

انهيار "سيليكون فالي" يمحو نحو نصف تريليون دولار

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الوكيل الإخباري - انخفضت القيمة السوقية للشركات المالية في جميع أنحاء العالم في يومين من التداول بمقدار 465 مليار دولار، وذلك بعد إفلاس البنك الأمريكي "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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وبحسب الوكالة فإن هذا هو مقدار الانخفاض للقيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في مؤشري MSCI World Financials وMSCI EM Financials.


وواصلت القيمة السوقية للمؤسسات المالية انخفاضها اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر MSCI Asia Pacific في الأسواق الآسيوية بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر 2022.


وانخفضت اسهم في اليابان بنسبة 8.3%، وفي كوريا الجنوبية بنسبة 4.7%، وكذلك تراجعت أسهم في استراليا 2.8%. ( روسيا اليوم )

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