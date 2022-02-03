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الخميس، 03-02-2022 08:58 ص

ايران: أسواق النفط بحاجة إلى زيادة إمداداتها

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الوكيل الاخباري- أشار وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى أن أسواق النفط بحاجة إلى زيادة إمدادات النفط الإيرانية، وجاء التصريح بعد اجتماع دول مجموعة "أوبك+" أمس الأربعاء.

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وقال: "إذا كان المستهلكون في الأسواق العالمية للطاقة غير راضين عن سعر النفط، فأفضل اقتراح لهم هو رفع العقوبات الأمريكية بصورة عاجلة (عن إيران) وفتح المجال أمام إيران للعودة إلى أسواق النفط العالمية".

وأضاف الوزير الإيراني: "نحن على استعداد لزيادة إمداداتنا للأسواق العالمية بأسرع وقت ممكن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "إسنا".

ووافق وزراء دول مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعهم أمس، على زيادة إنتاج النفط للمجموعة في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وفي يوليو الماضي، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم. 

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

والاجتماع المقبل ستعقده دول مجموعة "أوبك+" في 2 مارس 2022 لبحث الأوضاع المستجدة في سوق النفط العالمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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