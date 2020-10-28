الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 01:59 م

ايران: تقديم مساعدات مالية للشريحة الأقل دخلا

5f992ec94236046fd2239510


الوكيل الاخباري- أقر البرلمان الإيراني نظام الحصص الغذائية، بإلزام الحكومة تقديم مساعدات مالية للشريحة الأقل دخلا لشراء السلع الأساسية، تقدر بستين مليون مواطن.

اضافة اعلان

ويأتي القرار في ظل ما تشهده البلاد من عقوبات أمريكية، وتدهور العملة الوطنية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل قياسي.


وأقر البرلمان في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع القانون، الذي يقضي بحصول الشريحة الأقل دخلا على سلع أساسية (تموينية) عبر منح بطاقات ذكية لرب الأسرة، حيث ستستخدم لشراء هذه السلع من المراكز المرخصة اقتصاديا.


ووفقا للقانون، يحصل المواطنون الأقل دخلا على مبلغ يقدر ما بين اثنين وثلاثة دولارات، كما تحصل العائلة المكونة من خمسة أفراد على نحو عشر دولارات شهريا.


ويتلقى حوالي نصف المواطنين الإيرانيين، معونات نقدية شهرية من الحكومة، منذ عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تقدر بنحو دولارين.


يذكر القرار الجديد الإيرانيين بما يسمونه "عهد الكوبونات"، الذي شهدته البلاد إبان الحرب مع العراق، حيث كان كانوا يقفون في طوابير طويلة لشراء السلع الأساسية بما فيها اللحوم والأرز والسكر والزيت.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدخل صندوق النقد الدولي في واشنطن - (أرشيفية)

الأردن أنهى بنجاح المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي

320202164051296363412

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 42 مليون دينار

1546866580_770_56196_shutterstock_1082741726_oil_barrels

انخفاض أسعار النفط عالميا

32020121363154568573

1.4 مليار دينار عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

10202015112653330194136

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

5e5d2c304236045d79781548

هام للأردنيين في قطر

أخبار متعلقة
29793712-8437685-image-a-66_1592514305324

الإمارات تقدم مساعدات إلى 20 ألف أسرة مغربية