بأعلى من المتوقع.. اقتصاد أميركا يضيف 253 ألف وظيفة في نيسان

الوكيل الإخباري - أضاف الاقتصاد الأميركي 253 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص خلال شهر نيسان الماضي، بأعلى كثيرًا عن التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة فقط.

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وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد جرى تعديل بيانات شهر آذار بالخفض، لتظهر إضافة 165 ألف وظيفة فقط بدلا من 236 ألف كما ورد سابقا.



وعلى الرغم من الأزمة الخطيرة بالقطاع المصرفي الأميركي، إلا أن عدد الوظائف في القطاع قد ارتفع بواقع 23 ألف وظيفة.



وأظهرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة بأكبر اقتصاد في العالم قد تراجع إلى 3.4 بالمئة في نيسان، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، ليتحرك بعكس التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 3.6 % .

وتأتي البيانات في وقت يبدو فيه أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو ركود محتمل في العام الجاري.



وكانت وزارة العمل قد أعلنت الشهر الماضي أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف 236 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار ، إلا أن التعديل بالخفض يظهر أن عدد الوظائف كان أقل من التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة. ( سكاي نيوز )