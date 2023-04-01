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السبت، 01-04-2023 03:47 م

باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوي في تاريخها

انخفاض-معدل-التضخم-في-باكستان-بشكل-طفيف


الوكيل الإخباري - قال مكتب الإحصاءات في باكستان اليوم السبت، إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد قفز إلى نسبة قياسية في آذار الماضي مسجلاً 35.37% على أساس سنوي، فيما لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم في حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية.
              
وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في شباط الماضي وهي 31.5% وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50% على أساس سنوي.
              
وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق في أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.
              
وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم 5 نساء و3 أطفال لقوا حتفهم في حوادث تدافع في هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقاً للسجلات الرسمية، نُهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع.
              
وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هي الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.
              
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72% في آذار الماضي على أساس شهري، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهي والكهرباء.

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CNBC

 

 

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