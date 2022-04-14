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الخميس، 14-04-2022 01:11 م

بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر؟

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الوكيل الاخباري- وقعت إيطاليا اتفاقيتي غاز الأسبوع الجاري الأولى مع الجزائر والثانية مع مصر، وذلك لزيادة إمدادات الغاز وذلك في إطار مسعى لتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من روسيا.

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تعد إيطاليا ثاني أكبر أسواق الغاز لشركة "غاوبروم" الروسية، وتستهلك إيطاليا نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، ووفقا لوزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني فإن روسيا تمثل 40% من إجمالي الغاز المستورد لإيطاليا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".

ويتفق الخبراء على أن استهلاك إيطاليا من الغاز الروسي كان سينمو لولا الأحداث المرتبطة بأوكرانيا والموقف الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشهد فترة من التعافي بعد جائحة كورونا.

وفي ظل ذلك يطرح سؤال حول مدى إمكانية إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر؟

في مطلع أبريل الجاري، صرح مدير مجمع "سوناطراك" البترولي الجزائري، توفيق حكار، بأن الجزائر غير قادرة حاليا على أن تكون البديل عن الغاز الروسي بالنسبة للشركاء الأوروبيين.

وفي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح حكار أن الجزائر لديها حاليا بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الإضافية) التي لا يمكن أن تحل محل الغاز الروسي.

 

روسيا اليوم

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