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السبت، 16-07-2022 05:00 م

بايدن: السعودية سوف تضخ استثمارات جديدة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات في الأردن ومصر، وذلك خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية.

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وقال في كلمته "أخيرا، بفضل جهود الكثيرين، تم الاتفاق على مشاريع طاقة جديدة تربط دول المنطقة، واتفاقية تجارة حرة جديدة واستثمارات بين الجيران، مثل الاستثمارات السعودية في مصر والأردن".


وأضاف: "كلما قمنا ببناء هذه الروابط، كلما رأينا الفوائد التي تعود على شعوبنا وسوف تنمو".


وأعلن بايدن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني السبت، في مدينة جدة، عزم الولايات المتحدة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن توفر عبرها مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.


وأشار بايدن، في كلمته، إلى أن الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط، حيث حث الزعماء المجتمعين في قمة عربية على رؤية حقوق الإنسان باعتبارها قوة كبيرة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي.


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