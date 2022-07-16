بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية

الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي ان الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وقال المسؤول إن "الرئيس سيعلن اليوم عن تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار من مساعدات الأمن الغذائي في المدى القريب إلى البعيد، لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وبين أن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم 3 مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.



من المقرّر أن يناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة خلال اجتماع قمة مع قادة دول عربية السبت في جدة، المحطة الأخيرة في جولته التي قادته أيضا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



