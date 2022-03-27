بايدن سيقترح فرض ضريبة على المليارديرات.. خطة تستهدف أغنى 700 أميركي

الوكيل الاخباري-ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023 يوم الاثنين.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر ووثيقة من الإدارة إن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" التي يعتزم بايدن فرضها ستحدد 20%، كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أميركي.



وصمم الديمقراطيون مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تضييق فجوة الثروة الآخذة في الاتساع من خلال تعزيز الإعفاءات الضريبية للأطفال والبالغين ذوي الدخل المنخفض مع زيادة الإيرادات من الأثرياء والشركات.

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ووفقاً للجنة المشتركة للضرائب، فإن 3 بنود فقط ضمن مشروع القانون، كانت ستجمع ضريبة إضافية على أصحاب الدخول التي تزيد عن 10 ملايين دولار، أكثر من 640 مليار دولار على مدى العقد المقبل.



وتستهدف الخطة قمة هرم الثروة الأميركي، أي ما يقرب من 700 شخص - أولئك الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو يبلغ دخلهم المعلن أكثر من 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية.



وحددت الخطة وجهين لفرض الضرائب، أولها على الأصول القابلة للتداول، مثل الأسهم، حيث من المقرر أن يدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأس مالية، 23.8%، على الزيادة في قيمة أسهمهم، فيما سيحصلون على خصم عن الخسائر سنوياً. كما سيمكنهم ترحيل الخسائر لتعويض الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة والأرباح الرأسمالية، وفي ظروف معينة، يمكن ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

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