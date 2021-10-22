بايدن يتوقع انخفاض أسعار الغاز في 2022

الوكيل الإخباري - توقع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، انخفاض أسعار الغاز خلال العام المقبل 2022، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض قريب في أسعار الغاز.

اضافة اعلان



وحول سؤال يتعلق بانخفاض أسعار الغاز في حلقة نقاشية أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، ذكر الرئيس جو بايدن أنه من المحتمل انخفاض أسعار الغاز في العام المقبل.



وتوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رؤية أسعار الغاز في الانخفاض مع وصول العالم إلى العام المقبل 2022، مفيدا بأنه لا يرى أي شيء سيحدث خلال تلك الفترة، يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الغاز، بشكل كبير.

سبوتنيك عربي



