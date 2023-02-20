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الإثنين، 20-02-2023 02:38 م

بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ500 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن واشنطن ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وذلك خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقا للعاصمة كييف، اليوم الاثنين، معبرا عن تضامنه مع كييف قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الحرب.

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وقال بايدن إنه سيعلن عن تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.


وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكن لم ترد تقارير عن شن روسيا ضربات صاروخية أو جوية، بحسب وكالة رويترز.


وقال بايدن إن واشنطن ستقف مع كييف "مهما طال الأمر". ( سكاي نيوز )

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