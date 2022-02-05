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السبت، 05-02-2022 10:10 ص

بايدن يمدد الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترمب لحماية الصناعيين الأميركيين الذين يواجهون منافسة شديدة من الصين خصوصا.

وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في كانون الثاني/يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.

وقال بايدن "أعتقد أن تمديدا لهذا الإجراء الوقائي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر" مما سينتج عنه من تكاليف.

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بلغت الرسوم الجمركية الأميركية على الألواح الشمسية في البداية 30% في السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى أربع سنوات.

 

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