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الأحد، 19-09-2021 11:31 ص

'باي بال' تطرح عملات مشفرة في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة PayPal الأمريكية العملاقة للمدفوعات أنها ستسمح لزبائنها في بريطانيا بشراء عملات مشفرة في إطار خطة توسعية خارج الولايات المتحدة.

وأشارت PayPal Crypto التابعة للشركة إلى أن خدماتها التشفيرية باتت متاحة الآن في بريطانيا؛ ما يسمح للعملاء بشراء أربعة أنواع من العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها.

ونقل موقع ”بيتكوين نيوز“ عن بيان للشركة قولها إنها ”أكملت طرحها للعملات المشفرة في المملكة المتحدة بعد إطلاق خطتها في أواخر الشهر الماضي“.

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المصدر: إرم

 

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