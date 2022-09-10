السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

 
السبت، 10-09-2022 01:53 م

بتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ تموز الماضي

image


الوكيل الاخباري - سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين  الجمعة أكبر ارتفاع لها منذ يوليو الماضي، لتكسر نطاق التحرك الضيق لأول مرة منذ حوالي عامين، في إطار ارتفاع أسعار الأوراق المالية لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة الواحدة، نتيجة تراجع قيمة الدولار، مما يزيد الطلب على الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 1ر10% إلى 21341 دولارا للوحدة الواحدة حتى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بتوقيت نيويورك، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو الماضي.


كما تفوقت البتكوين على أغلب العملات الرقمية الأخرى من حيث نسبة الزيادة ومنها آيثر وكاردنو. ورغم ذلك مازال سعر بتكوين أقل من مستواه في بداية العام الحالي بنحو 50%.

إقرأ ايضا
1654789526981

مبلغ ضخم تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار بسبب الحرب

2022_09_10_02_31_41

مستثمرو المناطق الحرّة الأردنيّة يبحثون مطالبهم الثلاثاء

عغغغغغغ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

253146740_259496242888432_2337217415576909708_n

الهيئة العامة لصناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2021

عت

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

لالالالالالا

الأسهم الأميركية ترتفع لأول أسبوع منذ منتصف آب

أخبار متعلقة
201865

بيتكوين تهبط

7864394321891353

بتكوين تهبط إلى ما دون 20 ألف دولار