بتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ تموز الماضي

الوكيل الاخباري - سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين الجمعة أكبر ارتفاع لها منذ يوليو الماضي، لتكسر نطاق التحرك الضيق لأول مرة منذ حوالي عامين، في إطار ارتفاع أسعار الأوراق المالية لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة الواحدة، نتيجة تراجع قيمة الدولار، مما يزيد الطلب على الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 1ر10% إلى 21341 دولارا للوحدة الواحدة حتى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بتوقيت نيويورك، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو الماضي.



كما تفوقت البتكوين على أغلب العملات الرقمية الأخرى من حيث نسبة الزيادة ومنها آيثر وكاردنو. ورغم ذلك مازال سعر بتكوين أقل من مستواه في بداية العام الحالي بنحو 50%.