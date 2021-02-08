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الإثنين، 08-02-2021 03:27 م

بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة

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الوكيل الاخباري - قفزت بتكوين بأكثر من 10 في المئة، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط، إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان شركة "تسلا"، استثمارها 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.

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ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار، بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.


وكان إيلون موسك، مؤسس شركة "تسلا" قد أعلن أنه لن يرفض الحصول على الأجر بعملة بتكوين، تعليقا على تغريدة أبدت رأيا مماثلا للكاتب بن ميزريش الشهير.


ويظهر ماسك اهتماما كبيرا للعملات المشفرة (الرقمية) بشكل عام وبتكوين بشكل خاص. أثار عملاق التكنولوجيا ضجة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد التكهن بأن "تسلا" قد تحول ميزانيتها العمومية إلى عملة بتكوين.


بعد أسبوع، قال موسك، الذي تخطط شركته "سبيس إكس" لنقل البشر إلى المريخ، إن الاقتصاد على الكوكب الأحمر يمكن أن يعتمد على العملات المشفرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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