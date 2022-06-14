بتكوين تهوي إلى 23 %

الوكيل الإخباري -

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بلغ سعر عملة بتكوين، اليوم الثلاثاء، أقل من 23 ألف دولار، وهي مستويات متدنية لم تسجلها العملة المشفرة منذ قرابة عامين.وهوت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 23 % في تداولات آخر 7 أيام، متكبدة خسائر يومية تفوق 8 % بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأميركية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات محذرة من ظروف "بالغة الشدة"، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات المشفرة.وأثار تحرك سيلسيوس هبوطا في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين.وبلغ سعر بتكوين أقل من 23 ألف دولار اليوم الثلاثاء وهي مستويات متدنية لم تسجلها العملة المشفرة منذ قرابة عامين.وفي تداولات أمس هوت بتكوين لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، لتخسر نحو ثلاثة أرباع قيمتها منذ أن حققت أعلى مستوياتها في نوفمبر الماضي.وقد كبد الهبوط الحاد في العملات المشفرة، شركة "مايكرو استراتيجي" أكبر الشركات الحائزة للبتكوين في وول ستريت خسائر غير محققة تجاوزت المليار دولار.