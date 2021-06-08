بتكوين تهوي بسبب التشدد الأمريكي والصيني‎

الوكيل الاخباري- انخفض سعر ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع، وسط حالة من القلق تخيم على أوساط المستثمرين من احتمالات تغيير السياسة النقدية الأمريكية واستمرار تشديد تنظيم العملات المشفرة في الصين.



وفي جلسة أمس الاثنين، بدأ سعر ”البتكوين“ في الانزلاق من حوالي 35466 دولارا إلى 33221 دولارا، قبل أن تصعد بشكل طفيف ويتم تداولها عند 33793 دولارا في وقت متأخر من الليل.



وبحسب تقرير لموقع ”كوين ديسك“ الأمريكي المتتبع لحركة سوق العملات المشفرة، فإن هذا الهبوط ”شكل أكبر خسارة يومية منفردة للمضاربين على الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 6.2%، وهو أكبر تراجع منذ 28 الشهر الماضي وسط ضغوط بيع مدفوعة بتلاشي معنويات المستثمرين الصعودية“.

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المصدر: إرم