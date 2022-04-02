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بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

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السبت، 02-04-2022 11:28 ص

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني أدريان شيسنوي وبحث معه عددا من الموضوعات التي تهم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، بحث الشمالي التعاون في مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص الأردني والروماني لإقامة شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.


وقال الشمالي أن رومانيا تعتبر من أهم الأسواق التي يستورد منها الأردن العديد من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير واللحوم والمواشي وغيرها، مؤكدا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.


وأكد الوزير الروماني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن سيما في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات وغيرها.

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