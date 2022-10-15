بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي

الوكيل الإخباري - التقى وزير المالية محمد العسعس، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، أمس الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والأردن، لتعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي وتنميتها بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين حسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وتم مناقشة مستجدات اللجان الفنية المشتركة وتعزيز سبل تطوير الأهداف الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية فيما يختص الشأن الاقتصادي والمالي.



وهذا اللقاء الثاني الذي يُعقد بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية.